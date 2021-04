Superlega, perché è fallita: i calcoli sbagliati, la rivolta dal basso e gli stop della politica. Ma non finisce qui (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il piano naufraga ma l'indebitamento dei club rimane pesantissimo: smentite le voci di dimissioni di Andrea Agnelli (ma Alessandro Nasi è il nome per la successione) Leggi su corriere (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il piano naufraga ma l'indebitamento dei club rimane pesantissimo: smentite le voci di dimissioni di Andrea Agnelli (ma Alessandro Nasi è il nome per la successione)

Advertising

marattin : “Perché non dici niente sulla #SuperLega?”. Perché quando succede qualcosa di non banale, si approfondisce, si pens… - Corriere : Superlega, perché il Bayern dice no: conti sani, forza dei soci, rispetto per i tifosi - MatteoPedrosi : #Bielsa: “Uno dei motivi per cui il calcio è lo sport più popolare al mondo è perché i deboli possono battere i più… - MarcoYera : @bbbnzl30 Il banco è saltato perché la UEFA ha giocato bene le sue carte. La Superlega ha sbagliato tutto, dai temp… - paoladecassan : @DrKing77 @Inter Ma è normale. Il progetto non è più interessante né conveniente per nessuna delle sei rimaste. Fan… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega perché Superlega, ManCity fuori: le altre inglesi in bilico. Il Barcellona farà votare i soci. Vertice dei club Ceferin ne ha parlato apertamente nel corso dell'esecutivo di Montreaux: 'Con la Superlega stanno ... O meglio, appartiene a tutti, perché il calcio fa parte del nostro patrimonio'. L'intervento del n.1 ...

Verona, Juric: 'Superlega? Ha ragione De Zerbi, non è calcio' Comincia con la sua opinione sulla Superlega l'intervento di Ivan Juric ai microfoni di Sky dopo il ko interno con la Fiorentina . Un 2 - 1 subito al Bentegodi che rappresenta la sesta sconfitta ...

Superlega europea: cos'è e perché nasce LA NAZIONE Ceferin ne ha parlato apertamente nel corso dell'esecutivo di Montreaux: 'Con lastanno ... O meglio, appartiene a tutti,il calcio fa parte del nostro patrimonio'. L'intervento del n.1 ...Comincia con la sua opinione sullal'intervento di Ivan Juric ai microfoni di Sky dopo il ko interno con la Fiorentina . Un 2 - 1 subito al Bentegodi che rappresenta la sesta sconfitta ...