Superlega | Pallotta contro Perez | ' Hai ascoltato i tifosi?'

Commenta per primo E' un Jamescome al solito scatenato, quello che via Twitter si scaglia contro Florentino Perez, numero uno del Real Madrid e della neonata. L'ex presidente della Roma ha commentato le recenti ...... con i 15 club più ricchi garantiti tutti i soldi ogni anno, ucciderà il calcio non lo salverà" ha scritto su Twitter, decisamente critico nei confronti dellae del presidente del ...TORINO - "Ti sei fermato un minuto ad ascoltare cosa pensano i tifosi? Nessuno di loro ti chiede di “salvare” il calcio. Una Super League in formato non competitivo, con i 15 club più ricchi garantiti ...La vicenda della SuperLega sta ricevendo critiche e prese di posizione praticamente ovunque: l’ultimo in ordine di tempo è stato l’ex presidente della Roma James Pallotta, molto attivo su Twitter negl ...