Superlega | nuovo comunicato della UEFA | «Affronto ai valori europei e al merito sportivo»

(Di martedì 20 aprile 2021) Laha diramato unal termine del Congresso che si è tenuto oggi: ecco la nota contro laLaha diramato unal termine del Congresso che si è tenuto oggi a Montreux. Ecco la nota ufficiale. «Le 55 federazioni e i partecipanti al Congressocondannano la cosiddetta “Super League” da poco annunciata. Il Congressoritiene categoricamente che una “Super League” chiusa sia contraria all’essenza di ciò che è europeo, ovvero unificato, aperto, solidale e basato suisportivi. Lae le federazioni credono in un modello veramente europeo fondato su competizioni aperte, sulla solidarietà e sulla ridistribuzione, per garantire la sostenibilità ...

Il mondo del calcio vive un vero e proprio terremoto: tutti gli aggiornamenti sul tema Superlega 20 APRILE 16:15 – Amazon annuncia di non essere coinvolto in nessuna trattativa sui diritti di trasmiss ...
«Boicotta la Superlega»: recita così uno degli striscioni che, questa mattina, è comparso sui cancelli dello Stadio Olimpico di Roma. Un appello rivolto dai tifosi ad ...