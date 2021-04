Superlega, nessun passo indietro, ma neanche delle autorità sportive. Chelsea pronto a ritirarsi (Di martedì 20 aprile 2021) Un vero braccio di ferro senza possibili mediazioni fra i massimi organismi del calcio europeo e mondiale. I vertici dell'Uefa sono pronti a misure durissime nei confronti dei club ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 20 aprile 2021) Un vero braccio di ferro senza possibili mediazioni fra i massimi organismi del calcio europeo e mondiale. I vertici dell'Uefa sono pronti a misure durissime nei confronti dei club ...

107DELPIERISTA : Nessun giocatore italiano o straniero della serie A ha parlato .. a parte gli allenatori e dirigenti , nessuno si è… - Fra_dal1897 : RT @Lobanwski: Nel giro di neanche 24 ore prima Florentino Perez annuncia che nessun club può abbandonare la SuperLega, con tanto di contra… - aristeralex : RT @SoloCristy: @aristeralex In realtà Giardiola ha avuto delle parole non proprio fentili nei confronti della Uefa.Peccato che nessun medi… - SoloCristy : @aristeralex In realtà Giardiola ha avuto delle parole non proprio fentili nei confronti della Uefa.Peccato che nes… - Vincenzo19P : @rprat75 Secondo me saltano tutti entro domani... Nessun tifoso in Europa è d'accordo con la Superlega..... -