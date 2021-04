Superlega, Napoli assente, Florentino Perez: “Avrà le sue possibilità” (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’avvento della Superlega promossa dai 12 club fondatori ha lasciato l’amaro in bocca a molti tifosi e agli addetti ai lavori. Non ne farà parte il Napoli di Aurelio De Laurentiis ma Florentino Perez, patron del Real Madrid e presidente della nuova competizione, non gli ha chiuso le porte. Queste le parole di Florentino Perez a Chiringuito Tv: “I 15 club fondatori sono tra i più importanti a livello di seguito, ma ci sono anche altri club come Napoli o Roma che avranno la possibilità di essere coinvolti nella competizione alternativamente”. L’invito ufficiale per ora è stato esteso comunque a Roma, Porto, Ajax e ai paraguaiani dell’Olimpia, ma non al Napoli. Un invito che però potrà essere esteso anche ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’avvento dellapromossa dai 12 club fondatori ha lasciato l’amaro in bocca a molti tifosi e agli addetti ai lavori. Non ne farà parte ildi Aurelio De Laurentiis ma, patron del Real Madrid e presidente della nuova competizione, non gli ha chiuso le porte. Queste le parole dia Chiringuito Tv: “I 15 club fondatori sono tra i più importanti a livello di seguito, ma ci sono anche altri club comeo Roma che avranno ladi essere coinvolti nella competizione alternativamente”. L’invito ufficiale per ora è stato esteso comunque a Roma, Porto, Ajax e ai paraguaiani dell’Olimpia, ma non al. Un invito che però potrà essere esteso anche ...

