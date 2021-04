Superlega | Mihajolovic | ‘è solo questione di soldi | a quei club piace vincere facile’

Leggi su ildenaro

(Di martedì 20 aprile 2021) Bologna, 20 apr. – (Adnkronos) – “Per me è una cosa brutta, il calcio è lo sport più seguito al mondo, più amato, perché dà la possibilità qualche volta alle squadre piccole dicontro le grandi. I ricchi diventano più ricchi e i poveri ancora più poveri. Non è questo lo spirito dello sport. Non la condivido e non mi. E’unadie toglie al calcio la possibilità di competere. Nello sport i piccoli possono battere i grandi”. L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, si esprime così sulla nascita della. L'articolo proviene da Ildenaro.it.