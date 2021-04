Superlega | Manchester City | ' formalmente emanato procedure per il ritiro'

(Di martedì 20 aprile 2021), 20 apr. (Adnkronos) - "IlFootball Club può confermare di averleper ildal gruppo di sviluppo dei piani per una Super League europea". Lo ha annunciato il club inglese in un comunicato.

Lo stesso primo ministro britannico ha twittato la sua approvazione per i rapporti secondo cui Chelsea eCity lasceranno laeuropea. "La decisione di Chelsea eCity è ...Come un castello di carta. Dopo nemmeno 48 ore dal lancio dei 12 club fondatori, lainizia clamorosamente a scricchiolare e a perdere pezzi . A partire dall'Inghilterra: ilCity ha già lasciato la neonata competizione, il Chelsea sarebbe pronto a seguirlo, lo ...È possibile che Super League e Champions League coesistano come auspicato dai dodici Membri Fondatori? Qui un passaggia sulla possibile coesistenza tra la nuova competizione e la Champions League. A m ...Il club inglese ha deciso di abbandonare con effetto immediato la neonata Superlega costituita da 12 club firmatari. "Il Manchester City Football Club può confermare di aver formalmente emanato le ...