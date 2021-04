SuperLega | Macron vuole cambiare la legge europea per aiutare la Uefa

(Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente francese, Emmanuelprepara il contrattacco alla. Secondo quanto scrive Le Parisien, starebbe lavorando ad una direttivache definirebbe l’eccezione dello sport, limitandone la libertà di impresa. Anche il calcio finirebbe in una zona esclusiva con norme alternative a quelle che regolano le attività commerciali. l’ufficio del Segretario di Stato per gli Affari Europei, Clément Beaune, spiega che la Franciaimporre l’eccezione durante il semestre di presidenza nel primo semestre del 2022. “Si tratta di individuare una legislazioneche permetterebbe di rinforzare le strutture esistenti”. Non è chiaro se l’iniziativa potrà di fatto bloccare legalmente la, ma è un chiaro indice dell’impegno dia fermare ...

In meno di 24 ore, infatti, la fronda contro il progetto dellasi allarga alla politica, ... seguito a stretto giro dal presidente francese Emmanuel, fino ad arrivare a Mario Draghi. ......i mezzi a disposizione pur di frenare il progetto dellaEuropea. Non si tratta però della soluzione politica prospettata da alcuni importanti leader come Boris Johnson o Emmanuel, ...Poi, come sempre c’è il coinvolgimento umano, le storie private, Ceferin si sente preso in giro, soprattutto da Andrea Agnelli. Hanno deciso e fatto un campionato loro, privato, senza storia, senza lo ...Non si tratta però della soluzione politica prospettata da alcuni importanti leader come Boris Johnson o Emmanuel Macron, pronti a varare leggi ... appoggio di JP Morgan per il finanziamento della ...