(Di martedì 20 aprile 2021) Lanon rappresenta il calcio dei ricchi ma, al contrario, quello dei poveri, cioè delle grandi squadre indebitate. La pensa così loMaurizio De, tifoso del Napoli, che all’Adnkronos spiega: “Questo non è il calcio dei ricchi ma dei poveri perché le società che vorrebbero dare vita allasono indebitate fino al collo. Il loro tentativo serve proprio per uscire da questo indebitamento folle che si è creato per i loro contratti assurdi. Il Tottenham, che fa parte della, ha licenziato ieri l’allenatore Mourinho il quale ha una clausola contrattuale di 40 milioni di euro in caso di esonero prima della scadenza del contratto. Il Tottenham dovrà quindi pagare questa clausola e il nuovo allenatore che certo non prenderà 1.500 euro compresi i contributi”. De ...

Advertising

SecolodItalia1 : Superlega, lo scrittore De Giovanni: è l’anticalcio che cerca di importare in Europa il modello Usa… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LO SCRITTORE - de Giovanni: 'La SuperLega è la lega di chi ha i debiti, prigionieri strozzati dai loro contratti assurd… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LO SCRITTORE - de Giovanni: 'La SuperLega è la lega di chi ha i debiti, prigionieri strozzati dai loro contratti assurd… - FREDDYVERRENGIA : RT @napolimagazine: LO SCRITTORE - de Giovanni: 'La SuperLega è la lega di chi ha i debiti, prigionieri strozzati dai loro contratti assurd… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LO SCRITTORE - de Giovanni: 'La SuperLega è la lega di chi ha i debiti, prigionieri strozzati dai loro contratti assurd… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega scrittore

Non solo: per lo"laè l'anticalcio perché, innanzitutto, cerca di importare in Europa un modello americano dimenticando che il calcio non è il basket ed è fatto di campanile. Il ...... sta per esplodere: laè solo il dito che noi ci ostiniamo a guardare in questi giorni, perdendo di vista la luna...'. E' quanto fa osservare all'AdnKronos loe giornalista ...Il torneo è solo una atroce scappatoia, ma si guarda il dito e non la lunaRoma, 20 apr. La Superlega? Non ne voglio parlare! Qui il punto è che l'intero sistema, l'intero mondo del calcio, sta per esp ...Roma, 20 apr. (Adnkronos) – La Superlega non rappresenta il calcio dei ricchi ma, al contrario, quello dei poveri, cioè delle grandi squadre indebitate. La pensa così lo scrittore Maurizio De Giovanni ...