Superlega, Lippi: “C’era da aspettarselo, i proprietari dei grandi club hanno problemi economici” (Di martedì 20 aprile 2021) L’ex allenatore Marcello Lippi ha parlato all’AGI della nascita della Superlega: “Uno scossone simile era l’ultima cosa di cui il calcio aveva bisogno in questo momento. Ovviamente qualcosa bisogna rinnovare, ma non in questo modo. Nonostante se ne parlasse da tempo finiva tutto lì. E’ stato un fulmine a ciel sereno“. Lippi ha poi spiegato le ragioni alla base di questo progetto: “Non mi sorprende che ciò sia accaduto. I grandi club sono di proprietà di imprenditori italiani, arabi o russi che hanno sperimentato dei problemi economici. In qualche modo perciò dovevano rimediare e far fronte ai tanti debiti. E’ lecito rimanerci male, ma questa è la situazione – ha detto il ct dell’Italia campione del mondo – Le squadre più piccole ovviamente rischiano, ... Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) L’ex allenatore Marcelloha parlato all’AGI della nascita della: “Uno scossone simile era l’ultima cosa di cui il calcio aveva bisogno in questo momento. Ovviamente qualcosa bisogna rinnovare, ma non in questo modo. Nonostante se ne parlasse da tempo finiva tutto lì. E’ stato un fulmine a ciel sereno“.ha poi spiegato le ragioni alla base di questo progetto: “Non mi sorprende che ciò sia accaduto. Isono di proprietà di imprenditori italiani, arabi o russi chesperimentato dei. In qualche modo perciò dovevano rimediare e far fronte ai tanti debiti. E’ lecito rimanerci male, ma questa è la situazione – ha detto il ct dell’Italia campione del mondo – Le squadre più piccole ovviamente rischiano, ...

