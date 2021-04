Superlega, l’attacco di Guardiola: “Così lo sport non è sport” (Di martedì 20 aprile 2021) Il suo Manchester City è uno dei club fondatori, eppure Pep Guardiola, in conferenza stampa, ha espresso tutti i suoi dubbi sulla nuova Superlega. L’allenatore spagnolo ha chiesto chiarezza sulla competizione messa in piedi dalle big europee: “I presidenti dovrebbero spiegare in maniera precisa dove sta andando il calcio”, ha detto Guardiola. Ha continuato l’allenatore del Manchester City: “Noi non abbiamo tutte le informazioni, e io posso dare solo la mia opinione. Per ora c’è un comunicato: io supporto il mio club e amo farne parte, ma mi piacerebbe che i presidenti spiegassero a tutti come hanno preso questa decisione”. Lo stesso Guardiola non riesce a darsi spiegazioni convincenti sulla nascita della Superlega, né il motivo per il quale siano state scelte quelle 12 squadre, a cui presto si ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 aprile 2021) Il suo Manchester City è uno dei club fondatori, eppure Pep, in conferenza stampa, ha espresso tutti i suoi dubbi sulla nuova. L’allenatore spagnolo ha chiesto chiarezza sulla competizione messa in piedi dalle big europee: “I presidenti dovrebbero spiegare in maniera precisa dove sta andando il calcio”, ha detto. Ha continuato l’allenatore del Manchester City: “Noi non abbiamo tutte le informazioni, e io posso dare solo la mia opinione. Per ora c’è un comunicato: io supporto il mio club e amo farne parte, ma mi piacerebbe che i presidenti spiegassero a tutti come hanno preso questa decisione”. Lo stessonon riesce a darsi spiegazioni convincenti sulla nascita della, né il motivo per il quale siano state scelte quelle 12 squadre, a cui presto si ...

