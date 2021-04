Superlega, l’articolo dello statuto Uefa che non permette la nascita della competizione (Di martedì 20 aprile 2021) L’Uefa è pronta a dare battaglia nelle aule di tribunali qualora dovesse essere confermata l’intenzione da parte di alcuni club di dar vita a una Superlega, idea che però sembra sul viale del tramonto dopo le voci di alcune rinunce. A ogni modo, l’articolo 49 dello statuto Uefa dispone che la confederazione presieduta da Ceferin abbia la giurisdizione esclusiva di organizzare le competizioni ufficiali in Europa alle quali partecipano propri membri o loro club affiliati, articolo che verrebbe violato da una Superlega che, per nascere, dovrebbe avere l’approvazione obbligatoria dell’Uefa, che non è però arrivata. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) L’è pronta a dare battaglia nelle aule di tribunali qualora dovesse essere confermata l’intenzione da parte di alcuni club di dar vita a una, idea che però sembra sul viale del tramonto dopo le voci di alcune rinunce. A ogni modo,49dispone che la confederazione presieduta da Ceferin abbia la giurisdizione esclusiva di organizzare le competizioni ufficiali in Europa alle quali partecipano propri membri o loro club affiliati, articolo che verrebbe violato da unache, per nascere, dovrebbe avere l’approvazione obbligatoria dell’, che non è però arrivata. SportFace.

