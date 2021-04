SuperLega | l’armageddon del calcio snobbato dalle tv generaliste

Leggi su tvzoom

(Di martedì 20 aprile 2021) Sky Sport24 ieri ha aumentato i propri ascolti grazie alla copertura sullaDomenica sera è esplosa la bomba: le 12 migliori squadre dieuropee hanno, di fatto, deciso di staccarsi dall’Uefa e organizzarsi la loro, al posto della Champions League. Questo vuol dire che, a meno di clamorosi dietrofront, ilper come lo consociamo non sarà più lo stesso. Insomma, una notizia universale, che non solo implica temi sportivi, ma anche economici e politici, tant’è che Boris Johnson, Primo ministro inglese, Emmanuel Macron, Presidente francese, e Mario Draghi, Presidente del consiglio italiano, sono stati tra i primi a prendere posizione ufficialmente. E la televisione generalista che ogni sera ci propina almeno due o tre talk show? Niente, come se non fosse successo nulla, nessuno ha pensato di ...