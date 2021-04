**Superlega: Laporta e la clausula Barca, dentro solo se lo vogliono i soci'** (Di martedì 20 aprile 2021) Barcellona, 20 apr. (Adnkronos) - I membri dell'Fc Barcelona potrebbero impedire al club di entrare come fondatore della competizione della Superlega se lo decidessero alla prossima Assemblea dei delegati, secondo quanto riporta Tv3 spagnola. Il presidente Joan Laporta, avrebbe aggiunto questa clausola nella firma del documento istitutivo del torneo in modo che i catalani abbiano l'ultima parola. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Barcellona, 20 apr. (Adnkronos) - I membri dell'Fc Barcelona potrebbero impedire al club di entrare come fondatore della competizione della Superlega se lo decidessero alla prossima Assemblea dei delegati, secondo quanto riporta Tv3 spagnola. Il presidente Joan, avrebbe aggiunto questa clausola nella firma del documento istitutivo del torneo in modo che i catalani abbiano l'ultima parola.

MarcoVBava : Laporta: 'Se i nostri soci voteranno contro, non aderiremo alla #SuperLega'. @FCBarcelona - TV7Benevento : **Superlega: Laporta e la clausula Barca, dentro solo se lo vogliono i soci'**... - m_freda21 : RT @corradone91: Joan #Laporta: 'Il #Barcellona NON darà il via libera definitivo alla #Superlega finchè i soci non daranno il via libera a… - MilanLiveIT : #SuperLeague - #Laporta: 'Il #Barcellona non parteciperà senza l'approvazione dell'Assemblea dei Soci' - TheVeeveau : A questo punto, credo che nessuno abbia firmato niente, le parole di #Laporta ne sono la cartina tornasole #SuperLega #Supersega -