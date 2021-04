Superlega, l’altra faccia della medaglia: tre ex bomber contro la competizione (Di martedì 20 aprile 2021) Continuano ad arrivare nuove reazioni dopo l’ufficialità della nascita della Superlega. Tre bomber di provincia, bandiere e simbolo di squadre minori, si schierano contro la competizione, come raccontano a MOW (mowmag.com). Sergio Pellissier, 42enne dirigente sportivo ed ex attaccante della serie A, col Chievo: “credo non sia giusto nei confronti delle altre società che convivono con un calcio sempre più dispendioso”. Concetto a cui fa eco Igor Protti, capitano del Bari nel 1995 e bomber anche di Livorno e Lazio: “Per me il calcio è di tutti ed è difficile pensare ad una competizione con l’elite”, sottolineando anche, che: “questo pesante concetto di arricchire i ricchi ed escludere le società più piccole è sbagliato, credo che i ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 aprile 2021) Continuano ad arrivare nuove reazioni dopo l’ufficialitànascita. Tredi provincia, bandiere e simbolo di squadre minori, si schieranola, come raccontano a MOW (mowmag.com). Sergio Pellissier, 42enne dirigente sportivo ed ex attaccanteserie A, col Chievo: “credo non sia giusto nei confronti delle altre società che convivono con un calcio sempre più dispendioso”. Concetto a cui fa eco Igor Protti, capitano del Bari nel 1995 eanche di Livorno e Lazio: “Per me il calcio è di tutti ed è difficile pensare ad unacon l’elite”, sottolineando anche, che: “questo pesante concetto di arricchire i ricchi ed escludere le società più piccole è sbagliato, credo che i ...

