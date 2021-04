Superlega, l’allenatore del City Guardiola contrario: “Non è sport se non conta se perdi” (Di martedì 20 aprile 2021) l’allenatore del Manchester City, club tra i fondatori della Superliga, Pep Guardiola si schiera contro il progetto. E in conferenza stampa dichiara la sua contrarietà. “Non è sport quando non c’è relazione tra sforzo e successo, non è sport. Non è sport se non conta se perdi”, ha spiegato lo spagnolo. “Ho detto molte volte che voglio la migliore competizione possibile”. L’ho scoperto poche ore prima che uscisse il comunicato”, ha assicurato Guardiola. “Sono i responsabili di questa Superliga che devono uscire e spiegarsi. Non ho tutte le risposte” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021)del Manchester, club tra i fondatori della Superliga, Pepsi schiera contro il progetto. E in conferenza stampa dichiara la sua contrarietà. “Non èquando non c’è relazione tra sforzo e successo, non è. Non èse nonse”, ha spiegato lo spagnolo. “Ho detto molte volte che voglio la migliore competizione possibile”. L’ho scoperto poche ore prima che uscisse il comunicato”, ha assicurato. “Sono i responsabili di questa Superliga che devono uscire e spiegarsi. Non ho tutte le risposte” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Superlega, l’allenatore del City Guardiola contrario: “Non è sport se non conta se perdi” - Fiodor1976 : e se #DeZerbi fosse stato l'allenatore del #Milan? #SuperLega #SuperLeagueOut - RM7409 : @machitesap @FBiasin Intendo dire: se non ti sta bene ti dimetti, lasci il tuo bell'appannaggio e dici quello che t… - cmercatoweb : ?? L'allenatore del #City, Pep #Guardiola, si schiera contro la #SuperLega. - sportli26181512 : Superlega, De Zerbi: 'E' un colpo di stato, non ho piacere a giocare contro il Milan': Anche l'allenatore del Sassu… -