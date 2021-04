Superlega, la Roma rifiuta: “Certe cose sono più importanti del denaro, al fianco di Figc e Uefa” (Di martedì 20 aprile 2021) La Roma si oppone alla Superlega e smentisce una possibile e futura partecipazione alla competizione voluta dalle dodici società più blasonate. Con un comunicato stampa chiarissimo, i giallorossi confermano il loro impegno al fianco di Figc e Uefa: “L’AS Roma è fortemente contraria a questo modello “chiuso”, perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco che tutti noi amiamo. Certe cose sono più importanti del denaro e noi restiamo assolutamente impegnati nel calcio italiano e nelle competizioni europee aperte a tutti. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con la Lega Serie A, la Federazione Italiana, l’ECA e l’Uefa per far crescere e sviluppare il gioco del calcio in ... Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Lasi oppone allae smentisce una possibile e futura partecipazione alla competizione voluta dalle dodici società più blasonate. Con un comunicato stampa chiarissimo, i giallorossi confermano il loro impegno aldi: “L’ASè fortemente contraria a questo modello “chiuso”, perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco che tutti noi amiamo.piùdele noi restiamo assolutamente impegnati nel calcio italiano e nelle competizioni europee aperte a tutti. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con la Lega Serie A, la Federazione Italiana, l’ECA e l’per far crescere e sviluppare il gioco del calcio in ...

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Roma Superlega, il comunicato della Roma: "Certe cose sono più importanti del denaro" La Roma si dichiara fortemente contraria alla creazione della Superlega: il comunicato del club giallorosso La Roma ha diramato un comunicato dove si dichiara fortemente contraria alla creazione della Superlega. La nota ufficiale del club giallorosso. "Ci ...

Roma, striscioni all'Olimpico contro la Superlega: 'Boicottiamola' I tifosi della Roma non stanno a guardare e protestano dopo la notizia della creazione della Superlega. Tra i club fondatori non c'è la Roma ma questo nuovo format lanciato non va giù a molti. Sono tante le persone che hanno avuto qualcosa da ridire dopo la notizia, tra allenatori, calciatori ...

Come funziona la Superlega e perchè Napoli e Roma non partecipano (per ora) Sport Fanpage Spadafora: "La Superlega andrà avanti, levata di scudi ipocrita" Roma, 20 apr. (askanews) - "Secondo me questa levata di scudi, questo progetto andrà avanti e credo che questa sia stata una levata di scudi anche ...

Calcio, Frongia (Comm. Euro 2020): no a una Superlega elitaria Roma, 20 apr. (askanews) - 'Da cittadino e da sportivo che vede il calcio come un gioco, lo sport non deve essere elitario e deve essere di tutti.

