Superlega, la reazione dei tifosi: nasce l’hashtag #SuperLeagueOut (Di martedì 20 aprile 2021) Continua a non convincere la Superlega, soprattutto tra i tifosi. Ecco il nuovo hashtag che sta spopolando su Twitter da diverse ore Ormai cosa sia la Superlega lo hanno capito un po’ tutti. Ieri sera le parole di Florentino Perez, il presidente, hanno chiarito ulteriormente la situazione. Una situazione difficile da digerire, soprattutto per i tifosi. Tra le proteste ufficiali nel corso della giornata di ieri, quella dei tifosi del Liverpool che hanno esposto uno striscione fuori da Anfield. Sui social invece sta spopolando l’hashtag #SuperLeagueOut: è l’ennesimo segnale che fa capire da che parte il mondo del calcio si sia ormai schierato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Continua a non convincere la, soprattutto tra i. Ecco il nuovo hashtag che sta spopolando su Twitter da diverse ore Ormai cosa sia lalo hanno capito un po’ tutti. Ieri sera le parole di Florentino Perez, il presidente, hanno chiarito ulteriormente la situazione. Una situazione difficile da digerire, soprattutto per i. Tra le proteste ufficiali nel corso della giornata di ieri, quella deidel Liverpool che hanno esposto uno striscione fuori da Anfield. Sui social invece sta spopolando: è l’ennesimo segnale che fa capire da che parte il mondo del calcio si sia ormai schierato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkySport : ?? SUPERLEGA ?? Superlega, la reazione dei tifosi delle 'big six' inglesi #SkySport #SuperLega #SuperLeague - AndreaBricchi77 : Continuo a non avere un’idea chiara sulla superlega, mancan troppi elementi, ma vedendo la reazione scomposta di ce… - zazoomblog : Superlega la reazione dei tifosi: nasce l’hashtag #SuperLeagueOut - #Superlega #reazione #tifosi: #nasce - GiuMonti : La mia prima reazione verso la #SuperLeague è stata negativa. Poi ascoltando e leggendo tutte le “illustri” voci co… - Antcom84 : RT @AndreaBricchi77: Continuo a non avere un’idea chiara sulla superlega, mancan troppi elementi, ma vedendo la reazione scomposta di certa… -