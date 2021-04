SuperLega, la Francia vuole cambiare la legge europea per aiutare la UEFA (Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente francese, Emmanuel Macron prepara il contrattacco alla SuperLega. Secondo quanto scrive Le Parisien, starebbe lavorando ad una direttiva europea che definirebbe l’eccezione dello sport, limitandone la libertà di impresa. Anche il calcio finirebbe in una zona esclusiva con norme alternative a quelle che regolano le attività commerciali. l’ufficio del Segretario di Stato per gli Affari Europei, Clément Beaune, spiega che la Francia vuole imporre l’eccezione durante il semestre di presidenza nel primo semestre del 2022. “Si tratta di individuare una legislazione europea che permetterebbe di rinforzare le strutture esistenti”. Non è chiaro se l’iniziativa potrà di fatto bloccare legalmente la SuperLega, ma è un chiaro indice dell’impegno di Macron a fermare il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente francese, Emmanuel Macron prepara il contrattacco alla. Secondo quanto scrive Le Parisien, starebbe lavorando ad una direttivache definirebbe l’eccezione dello sport, limitandone la libertà di impresa. Anche il calcio finirebbe in una zona esclusiva con norme alternative a quelle che regolano le attività commerciali. l’ufficio del Segretario di Stato per gli Affari Europei, Clément Beaune, spiega che laimporre l’eccezione durante il semestre di presidenza nel primo semestre del 2022. “Si tratta di individuare una legislazioneche permetterebbe di rinforzare le strutture esistenti”. Non è chiaro se l’iniziativa potrà di fatto bloccare legalmente la, ma è un chiaro indice dell’impegno di Macron a fermare il ...

