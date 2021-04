Superlega, Johnson garantisce una mossa legislativa per bloccare i ribelli: l’ipotesi dello stop ai visti per i calciatori stranieri (Di martedì 20 aprile 2021) L’Inghiltera si fa capofila dei tentativi di sabotare il progetto della Superlega. Un’azione incrociata, tra sport e politica, per fermare l’addio alle competizioni Uefa di sei club della Premier League. Con Boris Johnson a guidare la reazione. Il premier ha formalizzato un impegno a nome del governo britannico in una riunione ad hoc con i vertici del calcio d’Oltremanica e con i rappresentanti del tifo organizzato che si è tenuta a Downing Street: nessuna misura è “fuori dal tavolo” per bloccare la nuova competizione alla quale parteciperebbero Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham, Chelsea e Liverpool. Mentre i media inglesi riferiscono anche di un incontro urgente in programma tra i capitani di tutte le squadre della Serie A inglese. Il primo ministro – si legge in una nota – ha confermato il suo “irremovibile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) L’Inghiltera si fa capofila dei tentativi di sabotare il progetto della. Un’azione incrociata, tra sport e politica, per fermare l’addio alle competizioni Uefa di sei club della Premier League. Con Borisa guidare la reazione. Il premier ha formalizzato un impegno a nome del governo britannico in una riunione ad hoc con i vertici del calcio d’Oltremanica e con i rappresentanti del tifo organizzato che si è tenuta a Downing Street: nessuna misura è “fuori dal tavolo” perla nuova competizione alla quale parteciperebbero Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham, Chelsea e Liverpool. Mentre i media inglesi riferiscono anche di un incontro urgente in programma tra i capitani di tutte le squadre della Serie A inglese. Il primo ministro – si legge in una nota – ha confermato il suo “irremovibile ...

