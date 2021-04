Superlega, ira De Zerbi: “Non voglio giocare col Milan” (Di martedì 20 aprile 2021) La Superlega europea è un “colpo di Stato” secondo Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, che alla vigilia del match di campionato contro il Milan dice: “Io domani non avrei piacere a giocare la partita perché il Milan fa parte di queste tre squadre e l’ho detto ai giocatori e a Carnevali (amministratore delegato del club, ndr). Se Carnevali mi obbligherà ad andare chiaramente ci vado. Ma sono rimasto male”. “Sono molto toccato e arrabbiato di questa cosa a tal punto che ieri abbiamo parlato con la squadra per una mezz’ora. E’ giusto fermarsi come ogni tanto accadeva a scuola quando si fermava il programma. Sono molto arrabbiato perché domenica è stato fatto un colpo di Stato”, afferma De Zerbi. “Questo episodio equivale un colpo di Stato nel calcio, nei contenuti e nella modalità. ... Leggi su funweek (Di martedì 20 aprile 2021) Laeuropea è un “colpo di Stato” secondo Roberto De, tecnico del Sassuolo, che alla vigilia del match di campionato contro ildice: “Io domani non avrei piacere ala partita perché ilfa parte di queste tre squadre e l’ho detto ai giocatori e a Carnevali (amministratore delegato del club, ndr). Se Carnevali mi obbligherà ad andare chiaramente ci vado. Ma sono rimasto male”. “Sono molto toccato e arrabbiato di questa cosa a tal punto che ieri abbiamo parlato con la squadra per una mezz’ora. E’ giusto fermarsi come ogni tanto accadeva a scuola quando si fermava il programma. Sono molto arrabbiato perché domenica è stato fatto un colpo di Stato”, afferma De. “Questo episodio equivale un colpo di Stato nel calcio, nei contenuti e nella modalità. ...

