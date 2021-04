Superlega | Infantino | “Fifa fortemente contraria a questo progetto | condanniamo la sua creazione”

(Di martedì 20 aprile 2021) “Laaldellala sua. Chi va per la sua strada deve pagare le conseguenze delle proprie scelte“, così Gianni, presidente della. Non ha usato mezze misure il 51enne, che si è apertamente schierato contro la, aggiungendo: “Mi preme mettere in chiaro che laè un’organizzazione costruita sui valori, quelli veri, dello sport. Laè invece qualcosa di chiusa, una sorta di fuga dalle istituzioni calcistiche attuali“. In conclusione,ha ribadito: “Se qualcuno decide di appoggiarene accetta le conseguenze. Se ...

Invitato al Congresso Uefa di oggi, martedì 20 aprile 2021, Gianni, numero uno della Fifa, prende posizione in maniera netta contro la neonata: "Ieri ho letto parole terribili come guerra e crimine, ancora più terribili se legate al calcio, il ...Ceferin assicura di avere il sostegno sia della Fifa ("mi ha detto personalmente che contrario alla. Far una dichiarazione a riguardo domani") che della Commissione dell Unione ...Usare i giocatori dei club così non ha molto senso. Il calcio così non ha molto senso e va cambiato Il presidente della neonata competizione, il numero uno del Real Madrid, Florentino Perez, ne ha par ...Invitato al Congresso UEFA di oggi, Gianni Infantino, presidente della FIFA, prende posizione in maniera netta contro la neonata Superlega: "Ieri ho letto parole terribili come guerra e crimine, ...