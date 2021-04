Superlega | Infantino ' club pagheranno le conseguenze' ++

(Di martedì 20 aprile 2021) "Se alcuni 'eletti' scelgono di andare per la loro strada, devono pagare ledelle proprie scelte. Sono responsabili delle loro scelte. Concretamente vuol dire, siete dentro o siete fuori? ...

Advertising

DaRonz82 : Perez: “La Superlega salverà il calcio”. Infantino: “La Fifa si basa sui valori dello sport”. - MrSarasa : Come era quel discorso sulla FIFA che non seguiva la UEFA? #capiscers #SuperLega Infantino: 'Chi fa la Superlega… - notizie_milan : Infantino contro la Superlega: “Una fuga dalle istituzioni” - NicKiappa : Insomma la #SuperLega a pelle farà cacare ma vedi nomi e temi di chi l'avversa (Cairo, Letta, Conte, Infantino, Cef… - AndreaLongo84 : Infantino ha lodato il Qatar sui diritti umani. Il Qatar. Sui diritti umani. Poi i cattivi sono i dodici della superlega. -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Infantino

Il presidente della Fifa, Gianni, intervenuto al Congresso Uefa a Montreux in Svizzera, ha commentato con durezza il progetto: "Voglio essere estremamente chiaro. La Fifa è una organizzazione costruita sui valori, ...Anche la Fifa, per bocca del presidente Gianni, boccia senza appello il progetto della. Intervenendo al Congresso Uefa a Montreux in Svizzera,ha detto senza mezzi ...Infantino: club pagheranno le conseguenze "Se alcuni 'eletti ... 1 del Real Madrid e della neo nata Superlega, difende così il progetto a cui hanno aderito 12 club. "Il calcio deve evolversi e questo ...Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha preso una posizione netta rispetto alla costituzione della Superlega. Di seguito, le sue parole: "Voglio ...