Superlega in bilico | club inglesi e spagnoli in dubbio

ROMA (ITALPRESS) – Le forti pressioni del mondo dello sport e della politica fanno già vacillare la Superlega. A meno di 48 ore dall'annuncio del nuovo progetto che potrebbe rivoluzionare il calcio europeo, alcuni dei 12 club fondatori avrebbero manifestato i primi dubbi. In particolare quattro società inglesi potrebbero rispondere con un clamoroso dietrofront alle pressioni ricevute dal proprio governo, con il premier Boris Johnson in prima linea. Secondo indiscrezioni riportate dai media locali, in particolare la BBC, il Manchester City avrebbe già formalizzato la sua uscita dalla Superlega, ma anche Chelsea, Manchester United (il vicepresidente Ed Woodward avrebbe già rassegnato le dimissioni secondo alcune fonti) e Arsenal sembrano pronte al passo indietro. Non è un caso, forse, che nel duro discorso odierno il ...

