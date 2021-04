Superlega, il tribunale di Madrid vieta a FIFA e Uefa di bloccare il progetto (Di martedì 20 aprile 2021) Secondo Reuters il tribunale di Madrid avrebbe emesso un documento preliminare che vieterebbe a Uefa e FIFA di bloccare il progetto Superlega Secondo l’agenzia di stampa Reuters, il tribunale di Madrid avrebbe emesso un documento preliminare che proibisce a Uefa e FIFA di bloccare il progetto nascente della Superlega. Si tratta di un primo passo di una lunga guerra che si combatterà su più tavoli e che caratterizzerà l’estate di tutti i paesi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Secondo Reuters ildiavrebbe emesso un documento preliminare che vieterebbe adiilSecondo l’agenzia di stampa Reuters, ildiavrebbe emesso un documento preliminare che proibisce adiilnascente della. Si tratta di un primo passo di una lunga guerra che si combatterà su più tavoli e che caratterizzerà l’estate di tutti i paesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

