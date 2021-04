Superlega, il rifiuto della Roma: “restiamo impegnati nel calcio italiano e nelle competizioni europee aperte a tutti” (Di martedì 20 aprile 2021) La Roma è contro la Superlega, il club giallorosso non prenderà parte alla competizione: “L’AS Roma è fortemente contraria a questo modello “chiuso”, perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco che tutti noi amiamo. Certe cose sono più importanti del denaro e noi restiamo assolutamente impegnati nel calcio italiano e nelle competizioni europee aperte a tutti. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con la Lega Serie A, la Federazione Italiana, l’ECA e l’UEFA per far crescere e sviluppare il gioco del calcio in Italia e in tutto il mondo. I tifosi e un calcio accessibile a tutti sono al centro del nostro ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 aprile 2021) Laè contro la, il club giallorosso non prenderà parte alla competizione: “L’ASè fortemente contraria a questo modello “chiuso”, perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco chenoi amiamo. Certe cose sono più importanti del denaro e noiassolutamentenel. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con la Lega Serie A, la Federazione Italiana, l’ECA e l’UEFA per far crescere e sviluppare il gioco delin Italia e in tutto il mondo. I tifosi e unaccessibile asono al centro del nostro ...

Ultime Notizie dalla rete : Superlega rifiuto Superlega Lo scisma d'Occidente ... e con il pieno appoggio di Karl - Heinze Rummenigge, presidente di un Bayern di Monaco ugualmente contrario alla formazione della Superlega. Il rifiuto opposto da due club dello spessore di Psg e ...

Super League, super attacco alla Uefa Il motivo di una tale Superlega (ne parlava già Berlusconi nel 1993 e sempre con il vecchio ... Ma è possibile un rifiuto? Non entro nei meriti legali, anche perché non sono un avvocato, ma gli scenari ...

Superlega, l’ironico gran rifiuto del Leganes: “Ci rifiutiamo di partecipare, non insistete” Chiamarsi Bomber Bayern Monaco, no definitivo alla SuperLega: il comunicato Attraverso un comunicato ufficiale, il Bayern Monaco rifiuta definitivamente la partecipazione alla SuperLega.

Bayern Monaco, ora il no alla Superlega è definitivo: il comunicato Se qualcuno avesse avuto ancora dubbi su una possibile partecipazione del Bayern Monaco alla Superlega dovrà ricredersi. La società tedesca, tramite un comunicato, ha infatti espresso ...

