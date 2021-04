Superlega | il Manchester City si chiama fuori e le altre inglesi lo seguono | 6 squadre lasciano il torneo

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Foto di Peter Powell / Ansa, ilabbandona per primo e tutte lelo: ilsi dimezza,le 6 di Premier League Doveva essere il campionato a dare più squade alla, è stato anche quello che l’ha fatta crollare. La Premier League ha aperto la prima crepa, diventata poi una voragine che ha distrutto le fondamenta del nuovo. Il dissenso del governo inglese in primis, seguito dalle proteste dei tifosi e dalle possibili sanzioni della UEFA ha fatto crollare le certezze dei club in merito alla bontà del progetto. Il Chelsea è stato il primo club a manifestare la volontà di abbandonare, poi divenuto l’ultimo ad ufficializzare l’addio. Il ...

Enrico Letta invita il Milan ad abbandonare il progetto dellaeuropea. Con un tweet in cui cita la decisione delCity di avviare il ritiro formale dalla Super League, il segretario del Pd scrive in inglese rivolgendosi al club rossonero, di ...Si è conclusa in serata la riunione d'urgenza tra i 12 club fondatori della, chiesta dopo i dubbi emersi, lo rende noto l'agenzia Ansa. IlCity si è ufficialmente ritirato. ...Dopo il rischio di passo indietro in merito alla Super League da parte di alcuni club fondatori, rischio diventato concreto con l'ufficializzazione della rinuncia da parte ...Ma occhio perché: al Manchester United si è dimesso Ed Woodward, promotore della Superlega e vicepresidente (che avrebbe comunque lasciato a fine stagione) e due, al Liverpool è in atto una specie di ...