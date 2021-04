Superlega, il Governo UK studia una legge per bloccare i club (Di martedì 20 aprile 2021) Che Boris Johnson non fosse entusiasta del progetto della Superlega era ormai evidente. Tuttavia, il Governo inglese potrebbe dare maggiore concretezza al suo disappunto, passando attraverso lo strumento legislativo. Il primo ministro britannico ha infatti annunciato che il suo Governo sta valutando l’ipotesi di passare un testo di legge per impedire la partecipazione dei club L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 aprile 2021) Che Boris Johnson non fosse entusiasta del progetto dellaera ormai evidente. Tuttavia, ilinglese potrebbe dare maggiore concretezza al suo disappunto, passando attraverso lo strumento legislativo. Il primo ministro britannico ha infatti annunciato che il suosta valutando l’ipotesi di passare un testo diper impedire la partecipazione deiL'articolo

Advertising

Palazzo_Chigi : #Superlega calcio, Draghi: Il Governo segue con attenzione il dibattito intorno al progetto e sostiene con determin… - antoguerrera : Superlega, crepe nel fronte inglese La grande pressione dei tifosi e del governo Johnson starebbe aprendo il front… - MotardDu94000 : RT @CalcioFinanza: #Superlega, il Governo UK studia una legge per bloccare i club inglesi - VkBaea : RT @CalcioFinanza: #Superlega, il Governo UK studia una legge per bloccare i club inglesi - LeoWolf1992 : RT @CalcioFinanza: #Superlega, il Governo UK studia una legge per bloccare i club inglesi -