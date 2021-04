Superlega | il capitano del Liverpool convoca una riunione con tutti i capitani della Premier

(Di martedì 20 aprile 2021) InLeague c’è fermento riguardo la, anche nelle squadre che hanno deciso di farne parte, come il. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ilsquadra, Jordan Henderson, avrebbe chiesto agli altridelle squadre diLeague un incontro per discutere circa la nascita del progetto. “Henderson è molto stimato e rispettato in Inghilterra. Basti ricordare che l’anno scorso, quando durante il lockdown i presidenti chiesero ai giocatori di auto ridursi lo stipendio, ildei Reds si oppose, spiegando che l’iniziativa sarebbe stata dei giocatori, che volevano decidere a chi dare (in beneficienza) i soldi cui rinunciavano. Senza arricchire le varie proprietà”. Non ...

Ultime Notizie dalla rete : Superlega capitano

...di Premier League per discutere assieme quale posizione assumere in merito al progetto della. Dopo le critiche pubbliche, espresse ieri dal tecnico Jurgen Klopp e dal vice -James ...E non soltanto gli 'altri' club, quelli esclusi dallama anche quelli che ne faranno parte. Secondo la stampa inglese ildel Liverpool Jordan Henderson, avrebbe chiesto agli altri .A questo punto con quale interesse si può seguire questo finale di stagione in campionato sapendo che di fatto per la corsa Champions Milan e Juventus non fanno più testo dato che parteciperanno alla ...Nella guerra delle parole e dei propositi che da domenica sera si è scatenata intorno al progetto della Superlega, spiccano le affermazioni di Florentino ...