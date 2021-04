Superlega, il Bayern Monaco ribadisce il suo no: il comunicato del club (Di martedì 20 aprile 2021) Il Bayern Monaco attraverso un comunicato ufficiale ha ribadito il suo no alla Superlega: la nota del club bavarese Il Bayern Monaco – attraverso un comunicato ufficiale – ha ribadito il suo no alla Superlega. Ecco la nota ufficiale del club bavarese. «L’FC Bayern München ha una posizione chiara sulla questione della Super League. «I nostri membri e tifosi rifiutano una Super League», ha detto il presidente Herbert Hainer. «Come FC Bayern, è nostro desiderio e obiettivo che i club europei vivano la meravigliosa ed emozionante competizione che è la Champions League e la sviluppino insieme alla UEFA. L’FC Bayern dice no alla Super League». Il CEO ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Ilattraverso unufficiale ha ribadito il suo no alla: la nota delbavarese Il– attraverso unufficiale – ha ribadito il suo no alla. Ecco la nota ufficiale delbavarese. «L’FCMünchen ha una posizione chiara sulla questione della Super League. «I nostri membri e tifosi rifiutano una Super League», ha detto il presidente Herbert Hainer. «Come FC, è nostro desiderio e obiettivo che ieuropei vivano la meravigliosa ed emozionante competizione che è la Champions League e la sviluppino insieme alla UEFA. L’FCdice no alla Super League». Il CEO ...

