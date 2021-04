Superlega, il Bayern Monaco è fermo sulla propria posizione: il comunicato del club bavarese (Di martedì 20 aprile 2021) Il Bayern Monaco non lascia spazio ad indugi.Super League, Rummenigge tuona: “Il Bayern Monaco crede nella Champions League, non siamo coinvolti”Il club bavarese è uno dei top club che ha declinato l'invito a partecipare alla Superlega. Con una nota ufficiale, il Bayern Monaco ha così chiarito la propria posizione in merito alla contorta vicenda: "I nostri membri e tifosi rifiutano una Super League - ha detto il presidente Herbert Hainer - Come FC Bayern, è nostro desiderio e obiettivo che i club europei vivano la meravigliosa ed emozionante competizione che è la Champions League e la sviluppino insieme alla UEFA. L’FC Bayern dice no ... Leggi su mediagol (Di martedì 20 aprile 2021) Ilnon lascia spazio ad indugi.Super League, Rummenigge tuona: “Ilcrede nella Champions League, non siamo coinvolti”Ilè uno dei topche ha declinato l'invito a partecipare alla. Con una nota ufficiale, ilha così chiarito lain merito alla contorta vicenda: "I nostri membri e tifosi rifiutano una Super League - ha detto il presidente Herbert Hainer - Come FC, è nostro desiderio e obiettivo che ieuropei vivano la meravigliosa ed emozionante competizione che è la Champions League e la sviluppino insieme alla UEFA. L’FCdice no ...

