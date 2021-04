Superlega | i Wolves ci scherzano su | «Premier League Champions 2018 2019» – FOTO

(Di martedì 20 aprile 2021) Sui propri canali social, il Wolverhampton ironizza sullae si proclama diTante polemiche per la nascita della nuova, ma c’è anche qualcuno che ci ironizza su e cerca di sdrammatizzare. Lo ha fatto il Wolverhampton che, attraverso i propri social, si è proclamato campione della. I, in quel campionato, arrivarono infatti al settimo posto dietro proprio alle Big Six che parteciperanno alla. «» si legge nella biografia del profilo Twitter del club giallonero. L'articolo proviene da ...

Advertising

Cafeponci : RT @delinquentweet: Il Wolverhampton si è proclamato campione d'Inghilterra della stagione 2018/19, quando fu la prima dietro le 6 squadre… - 80yeye80 : RT @delinquentweet: Il Wolverhampton si è proclamato campione d'Inghilterra della stagione 2018/19, quando fu la prima dietro le 6 squadre… - matte92c : Date un aumento al SMM dei wolves #SuperLega - DavideBali : RT @delinquentweet: Il Wolverhampton si è proclamato campione d'Inghilterra della stagione 2018/19, quando fu la prima dietro le 6 squadre… - raffamad81 : RT @delinquentweet: Il Wolverhampton si è proclamato campione d'Inghilterra della stagione 2018/19, quando fu la prima dietro le 6 squadre… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Wolves

...considerazione i regolamenti attuali ed escludendo le 12 formazioni che hanno creato la, ... Sassuolo, Verona, Sampdoria Liga: Granada, Levante, Celta Vigo Premier: Aston Villa,, ...Il giocatore deie nazionale portoghese, in riferimento alla questione della e dei club che ne vogliono fare parte, ha scritto: 'I sogni non si possono comprare'. Pochi minuti dopo è arrivata ...In seguito allo scandalo causato dalla notizia della nascita della Superlega, il Wolverhampton ha reclamato, via social, il titolo della Premier 2018-19. Le sei quadre inglesi fondatrici della neonata ...Incredibile reazione della società inglese: i Wolves modificano il profilo social ufficiale indicandosi come vincitori del campionato di due stagioni fa.