Superlega | i debiti dei club Solo il Chelsea ha il bilancio positivo

Advertising

Gazzetta_it : Juve, Inter e Milan sommerse dai debiti. E’ piena emergenza #Superlega - MCriscitiello : Le 12 “sorelle” della Superlega hanno 2.7 miliardi di debiti. #superdebito @tvdellosport #sportitalia @AlfredoPedulla #SuperLega - repubblica : Superlega, Zibì Boniek: 'Vanno in guerra spinti dai debiti, non funzionerà' - alessiobenzi : E chiamarla “NPL SuperLeague” ?!! (Non Performing Loans) ?? ?? ?? #creditideteriorati #debiti #SuperLega #SuperLeague - Miki75159723 : Ma la juve il real Madrid che vogliono fare la superlega perché hanno debiti e distruggere la passione e il calcio… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega debiti

Una cifra davvero monstre: 2,7 miliardi di euro . Sarebbe questo il dato aggregato deidei 12 club che hanno aderito allae calcolato da Kpmg Football Benchmark in base ai bilanci al 30 giugno 2020. Questo dato non include il Liverpool in quanto la società guidata da ......di cinque stagioni fa in Premier League? Cosa pensa quindi mister Claudio Ranieri della? ... Forse proprio per coprire tutti iche hanno? Non è giusto, non è calcio. Mi auguro soltanto ...L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc, l’ex presidente della Figc Franco Carraro: “Superlega modo brutale di far scendere a patti Uefa e ...Alcuni, con falsa sorpresa e senza aver mai nutrito una vera passione per questo sport, parlano addirittura di "Morte annunciata", "Finale già scritto" e ...