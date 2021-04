Superlega | Henderson scuote il Liverpool e non solo | chiamati a raccolta i capitani della Premier League

(Di martedì 20 aprile 2021) Continuano ad arrivare aggiornamenti dall'Inghilterra sulla questione.Basti vedere cosa succede al, club operaio e da sempre attento alle lotte sindacali. Il capitano delJordan, secondo la stampa inglese, avrebbe chiesto un incontro con gli altridelle squadre di. Dopo le critiche pubbliche, espresse ieri dal tecnico dei Reds, Jurgen Klopp e dal vice-capitano James Milner ("A me la Supernon piace e spero vivamente che non diventi realtà"), Jordan, capitano del, una delle 12 società fondatrici ai format UEFA, ha promosso un incontro tra gli altridel massimo campionato inglese, con l'obiettivo, ...

Commenta per primo Dopo Jurgen Klopp anche Jordan, capitano del Liverpool , mostra tutti i suoi dubbi sulla. Il centrocampista inglese, secondo quanto riportato dal Daily Mail, avrebbe infatti convocato una riunione d'emergenza ......assieme quale posizione assumere in merito al progetto della. Dopo le critiche pubbliche, espresse ieri dal tecnico Jurgen Klopp e dal vice - capitano James Milner, oggi è statoa ...In Premier League c’è fermento riguardo la Superlega, anche nelle squadre che hanno deciso di farne parte, come il Liverpool. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il capitano della squadra, ...Il calciatore ha promosso un incontro tra tutti i capitani del massimo campionato inglese per discutere insieme quale posizione assumere in merito al nuovo progetto ...