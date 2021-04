Superlega, Henderson convoca d’urgenza i capitani di Premier League (Di martedì 20 aprile 2021) Henderson, capitano del Liverpool, ha convocato una riunione d'emergenza tra tutti i capitani di Premier per parlare della Superlega. Leggi su pianetamilan (Di martedì 20 aprile 2021), capitano del Liverpool, hato una riunione d'emergenza tra tutti idiper parlare della

Advertising

UgoBaroni : RT @ETGazzetta: #Superlega, #Henderson (#Liverpool) convoca una riunione tra i capitani della #PremierLeague - ereticodarogo : RT @Tommasolabate: Di Jordan Henderson, glorioso capitano del Liverpool, sentiremo ancora parlare. Ma ditemi di Florentino nostro, che racc… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LIVERPOOL - Henderson: 'La SuperLega non ci piace e non la vogliamo, questa è la nostra posizione' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIVERPOOL - Henderson: 'La SuperLega non ci piace e non la vogliamo, questa è la nostra posizione' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIVERPOOL - Henderson: 'La SuperLega non ci piace e non la vogliamo, questa è la nostra posizione' -