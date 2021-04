Superlega | Florentino Perez | “Salveremo il calcio | abbiamo invitato anche la Roma…”

Advertising

tancredipalmeri : Florentino Perez: 'Non è possibile che nelle leghe inglesi, spagnole, italiane, le piccole guadagnino soldi, e le g… - DiMarzio : LIVE - #Superlega, Florentino #Perez: 'Obiettivo? Partire il prima possibile. La Uefa si arrabbia, ma noi abbiamo d… - DiMarzio : LIVE - #Superlega, Florentino #Perez: 'Un Real Madrid-Manchester o un Barcellona-Milan sono più attrattivi di sfide… - DIABOLIK_7 : RT @DIABOLIK_7: #SuperLega questo è quello che qualche giornalista italiano avrebbe dovuto dire oggi: ?? Florentino Perez: 'Ceferin ha insul… - GASirianni : RT @magnificosnello: @m_crosetti @jacopo_iacoboni 12 squadre con l'acqua alla gola, rovinate dai debiti che nessuno gli rinnova si fanno in… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Florentino

Gli voglio molto bene ma non ha senso che torni " ha dichiaratoPerez , presidente del ... Le parole di Perez sulla"Real Madrid, City e Chelsea subito fuori dalla Champions" Perez ...Madrid, 20 apr 08:58 - La Supelega è nata per "salvare il calcio che si trova in un momento critico, sull'orlo della rovina". Lo ha affermato in un'intervista...Ed è uno dei motivi per cui Milan e Inter non potevano che aderire all'invito di Andrea Agnelli, presidente della Juventus e uno dei promotori della Superlega, assieme al presidente del Real ...PALLOTTA PEREZ SUPERLEGA TWITTER – Dopo le parole di Florentino Perez sulla creazione della Superlega, di cui lo spagnolo è co-fondatore e presidente, è arrivata la reazione, affidata come di consueto ...