SuperLega, Florentino Perez: “Ci sarebbe anche la Roma e il Napoli ma non possiamo essere in 50” (Di martedì 20 aprile 2021) “L’ECA ha comunicato perdite per 5000 miloni per la pandemia da Coronavirus. La situazione è molto grave e i grandi club devono assolutamente fronteggiarla. La stagione scorsa il Madrid pensava di ottenere 800 milioni e ne abbiamo ricavati 700“, così ha esordito il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, in merito alla SuperLega. “I calciatori L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 20 aprile 2021) “L’ECA ha comunicato perdite per 5000 miloni per la pandemia da Coronavirus. La situazione è molto grave e i grandi club devono assolutamente fronteggiarla. La stagione scorsa il Madrid pensava di ottenere 800 milioni e ne abbiamo ricavati 700“, così ha esordito il presidente del Real Madrid,, in merito alla. “I calciatori L'articolo

Advertising

tancredipalmeri : Florentino Perez: 'Non è possibile che nelle leghe inglesi, spagnole, italiane, le piccole guadagnino soldi, e le g… - DiMarzio : LIVE - #Superlega, Florentino #Perez: 'Nel 2024 così saremo morti, ci sono squadre che hanno perso centinaia di mil… - DiMarzio : LIVE - #Superlega, parla Florentino #Perez: 'I club importanti di Inghilterra, Spagna e Italia devono trovare una s… - AleGobbo87 : RT @NonSoloJuve: Commento su Florentino/ 1 Apprezzo l’onestà (intellettuale) di giustificare la #Superlega dicendo che in pratica i grand… - AleGobbo87 : RT @NonSoloJuve: Commento su Florentino/ 3 Trovo interessante e innovativo aver scelto una tv “popolare” (questa sì) per spiegare la #Supe… -