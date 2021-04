Superlega | Everton | ' Sei club offuscano reputazione di Premier'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Everton

, Klopp replica duramente a Gary Neville, appello ai "Big Six" inglesi: "No! Siete custodi del gioco" "E in quella piramide l'saluta ogni club, che si tratti di ...Anche l'ha detto la sua sulla creazione dellariferendosi in particolare ai sei club inglesi che hanno aderito Con un comunicato ufficiale l'ha espresso tutto il suo disappunto nei ...L'Everton, tramite il proprio sito ufficiale, ha pubblicato un comunicato in cui condanna pesantemente la Superlega e le sue squadre fondatrici.Amo Sergio Ramos ma la situazione è brutta'. Florentino Perez: 'Il rinnovo di Ramos? L'anno scorso Sergio Ramos si è abbassato lo stipendio, quest'anno no, mentre altri lo hanno fatto volontariamente.