Superlega Europea LIVE | la Brexit quasi completa | è già la fine del progetto? Tutti gli aggiornamenti

matteosalvinimi : ????Da tifoso milanista, dovrei essere contento che la mia squadra possa partecipare ad una Superlega europea, incas… - capuanogio : Gli avvocati della #Superlega hanno già inviato a #Uefa e #Fifa una lettera con i procedimenti avviati nei tribunal… - DiMarzio : Ufficiale, le inglesi abbandonano la #Superlega europea. Manca solo il #Chelsea - mavheit : RT @verok_cal: Mi giunge notizia che ci siamo autoesclusi dalla SuperLega Europea perché non abbiamo bisogno dei milioni di questa schifosa… - call_the_kernel : RT @CalcioFinanza: Anche il #Milan pronto a lasciare la #Superlega -

Enrico Letta invita il Milan ad abbandonare il progetto della. Con un tweet in cui cita la decisione del Manchester City di avviare il ritiro formale dalla Super League, il segretario del Pd scrive in inglese rivolgendosi al club rossonero, di ...Lainizia a sfaldarsi, sulla via dell'addio al progetto già Chelsea, Manchester City , Manchester United e Arsenal, con Barcellona in forte dubbio mentre l' Atletico Madrid dato per ...Si sgretola, poco a poco, il sogno della creazione di una Superlega europea: i club inglesi fanno dietrofront.Chelsea, Manchester United, Arsenal, Tottenham e Liverpool danno l'addio alla Superlega dopo il City. Superlega a un passo dalla cancellazione ...