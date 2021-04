Superlega europea, ci sono tanti indignati che non se lo possono permettere (Di martedì 20 aprile 2021) di Lorenzo Giannotti La Superlega dei top club prende il pallino del dibattito pubblico e, intanto, mi pare curioso che solerti liberisti e grandi sostenitori del libero mercato si indignino perché dodici sfavillanti società private leader nel mondo del pallone prendono un’iniziativa privata – creando una nuova competizione – chiedendo un prestito alla più grande banca del mondo che glielo eroga con piacere (ma pensa un po’!). indignati perché “il calcio diventerà dei ricchi”, e a questo punto mi chiedo se si siano scongelati ieri da cent’anni di ibernazione. indignati perché il calcio è un grande business: buongiorno e bentrovati nel 2021, sarà nostra premura fornirvi l’elenco delle cose che si fanno senza soldi nel terzo millennio. Sì, ha visto bene, è un bel foglio bianco signora! indignati perché imprenditori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) di Lorenzo Giannotti Ladei top club prende il pallino del dibattito pubblico e, intanto, mi pare curioso che solerti liberisti e grandi sostenitori del libero mercato si indignino perché dodici sfavillanti società private leader nel mondo del pallone prendono un’iniziativa privata – creando una nuova competizione – chiedendo un prestito alla più grande banca del mondo che glielo eroga con piacere (ma pensa un po’!).perché “il calcio diventerà dei ricchi”, e a questo punto mi chiedo se si siano scongelati ieri da cent’anni di ibernazione.perché il calcio è un grande business: buongiorno e bentrovati nel 2021, sarà nostra premura fornirvi l’elenco delle cose che si fanno senza soldi nel terzo millennio. Sì, ha visto bene, è un bel foglio bianco signora!perché imprenditori ...

