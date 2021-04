Superlega | Djokovic | sono contro ogni competizione ' chiusa'

(Di martedì 20 aprile 2021) "Il calcio non è il mio sport, lo seguo da tifoso (del Milan ndr) ma la mia idea di, in generale e pur non avendo molte informazioni al riguardo, è il contrario di questa proposta". Anche ...

Novak Djokovic si unisce ai tantissimi esponenti del mondo dello sport che hanno criticato la creazione di una Superlega con l'elite del calcio. Il tennista numero uno al mondo, pur non facendo parte ..."Il calcio non è il mio sport, lo seguo da tifoso, ma la mia idea di competizione, in generale e pur non avendo molte informazioni al riguardo, è il contrario di questa proposta".