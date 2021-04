Superlega, come funzionerà: 2 gironi da 10, quasi 200 partite, 3 miliardi all’anno da spartire tra i club (ma ai 5 invitati solo briciole) (Di martedì 20 aprile 2021) Venti squadre, quasi 200 partite a stagione, 4 miliardi l’anno da spartire fra pochi eletti e agli altri le briciole, o nemmeno quelle. È la Superlega, il sogno di Florentino Perez, Andrea Agnelli &Co. per salvare le big dal fallimento, cambiando le regole del gioco. Un calcio dove non c’è molta differenza tra vittoria e sconfitta, perché dal punto di vista economico non si perde mai: il nuovo campionato internazionale che nelle intenzioni dei “Top 12” dovrebbe sostituire la Champions League è pensato per garantire una base fissa di entrate ai club, un flusso di cassa stabile con cui i bilanci saranno autosufficienti per gli anni venire. Lo rivelano le prime bozze del progetto, che ilfattoquotidiano.it ha potuto visionare. LA FORMULA: DUE gironi DA ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Venti squadre,200a stagione, 4l’anno dafra pochi eletti e agli altri le, o nemmeno quelle. È la, il sogno di Florentino Perez, Andrea Agnelli &Co. per salvare le big dal fallimento, cambiando le regole del gioco. Un calcio dove non c’è molta differenza tra vittoria e sconfitta, perché dal punto di vista economico non si perde mai: il nuovo campionato internazionale che nelle intenzioni dei “Top 12” dovrebbe sostituire la Champions League è pensato per garantire una base fissa di entrate ai, un flusso di cassa stabile con cui i bilanci saranno autosufficienti per gli anni venire. Lo rivelano le prime bozze del progetto, che ilfattoquotidiano.it ha potuto visionare. LA FORMULA: DUEDA ...

