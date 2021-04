SuperLega | club pronti a partire tra cinque mesi Ma Infantino Fifa frena | ' Ne pagheranno le conseguenze'

Advertising

riotta : I club che lavorano alla #SuperLega non sono certo Biancaneve ma chi fa passare Uefa e Fifa da santuari dello sport… - MatteoPedrosi : Nel frattempo, i tifosi del #Liverpool ????: “Noi, insieme ad altri gruppi della Kop, rimuoveremo le nostre bandiere… - MaxCallegari : Risultati attuali e partecipazioni recenti alla #Champions di alcuni dei club della #SuperLega - Nowhere_Dumb : RT @MatteoPedrosi: Almeno Florentino #Perez ha avuto la decenza di ammettere che il suo club sta con le pezze non dico dove. E che la #Supe… - grg_motta : RT @ilpost: Perché i club fondatori hanno bisogno di soldi? Cosa ne pensano i calciatori? Perché tutti parlano di Agnelli? E gli Europei s… -

Ultime Notizie dalla rete : SuperLega club

6 Inter , Juve e Milan contro tutti nell' Assemblea di Lega di ieri. Coi presidenti degli altridi Serie A che hanno protestato sulla decisione dei tredi fondare la: 'Con 350 milioni l'anno garantiti, lo scudetto lo vinceranno sempre Juve, Inter o Milan'. E qui, la parola, la presa il presidente della Juventus Andrea Agnelli . Queste ...... ha respinto categoricamente il progetto: 'Purtroppo non spetta a noi giocatori decidere. ... Il divario tra grandi e piccolista purtroppo aumentando. Super League? Fosse per noi non ...Ecco la decisione dopo le sanzioni annunciate dal numero uno della Uefa Aleksander Ceferin: Stop anche per Premier e Liga ...Quali saranno le implicazioni economiche e legali della creazione di una SuperLega (ricordiamo che la Juventus di Andrea Agnelli è uno dei 12 club fondat ...