SuperLega, club pronti a partire tra cinque mesi. Infantino (Fifa): 'Ne pagheranno le conseguenze' (Di martedì 20 aprile 2021) Quando partirà la SuperLega? Forse già dalla prossima stagione. Il segretario generale Anas Laghrari , in un'intervista a Le Parisien , parla del nuovo progetto e fa sapere che 'la Super League può ...

MatteoPedrosi : Nel frattempo, i tifosi del #Liverpool ????: “Noi, insieme ad altri gruppi della Kop, rimuoveremo le nostre bandiere… - MaxCallegari : Risultati attuali e partecipazioni recenti alla #Champions di alcuni dei club della #SuperLega - riotta : I club che lavorano alla #SuperLega non sono certo Biancaneve ma chi fa passare Uefa e Fifa da santuari dello sport… - SOLOJUVE11 : @LucaMarelli72 Avvocato, quali strumenti di tutela avrebbero i Club Uefa di fronte alle rescissioni unilaterali dei… - PetrazzuoloF : RT @TgLa7: ++ #Ceferin a club #Superlega: 'Siete in tempo per cambiare idea' + Presidente #Uefa: 'Tutti commettono errori ma non importa' -