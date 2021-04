Superlega, clamoroso dalla Spagna: “L’Uefa ha pagato le inglesi per ritirarsi” (Di martedì 20 aprile 2021) Non si placano le tensioni intorno alla Superlega e adesso a gettare benzina sul fuoco interviene anche la stampa spagnola. Dopo l’ufficialità dell’addio del Manchester City al progetto inizialmente promosso da 12 squadre, Mundo Deportivo sgancia la bomba: “L’Uefa ha pagato le sei squadre inglesi per rinunciare alla Superlega. Un colpo potente, se non mortale, al progetto. Real Madrid e Barcellona però intendono proseguire nella loro azione, l’offerta ai club spagnoli non è arrivata e la Spagna è vista come il nemico principale visto che l’ideatore è Florentino Perez.” Parole davvero pesanti, con Mundo Deportivo che sembra dare per scontato l’addio alla Superlega di tutte le sei inglesi in blocco quando però al momento il Manchester City è l’unica ad ... Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Non si placano le tensioni intorno allae adesso a gettare benzina sul fuoco interviene anche la stampa spagnola. Dopo l’ufficialità dell’addio del Manchester City al progetto inizialmente promosso da 12 squadre, Mundo Deportivo sgancia la bomba: “hale sei squadreper rinunciare alla. Un colpo potente, se non mortale, al progetto. Real Madrid e Barcellona però intendono proseguire nella loro azione, l’offerta ai club spagnoli non è arrivata e laè vista come il nemico principale visto che l’ideatore è Florentino Perez.” Parole davvero pesanti, con Mundo Deportivo che sembra dare per scontato l’addio alladi tutte le seiin blocco quando però al momento il Manchester City è l’unica ad ...

Advertising

CorSport : Clamoroso: #Napoli contattato per entrare in #Superlega! - salvione : Clamoroso: Napoli contattato per entrare in Superlega! - TuttoMercatoWeb : Clamoroso Talksport: 'Superlega verso lo scioglimento. Meeting fra i 12 club' - toMMilanello : @alexcobra11 Qua non si capisce più niente. Sembra tutto un Fake, l’intera Superlega sembra un clamoroso Fake - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #SuperLeague Mundo Deportivo attacca l'#Uefa: 'Ha pagato le inglesi' -