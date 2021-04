Superlega | Chelsea e City verso la rinuncia Salta il progetto?

(Di martedì 20 aprile 2021) Ile il Manchesterlasciano la. Possibile passo indietro anche di altri quattro club.il? ROMA – Ile il Manchesterlasciano la. Secondo quanto riferito dalla Bbc, i due club inglesi avrebbero avvisato gli organizzatori della loro intenzione di fare un passo indietro e non prendere parte a questo nuovo. Una linea che presto potrebbe essere seguita anche da Arsenal, Atletico Madrid e Manchester United. Il Barcellona, inoltre, avrebbe inserito una clausola che potrebbe aprire ad un passo indietro: ingresso solo se vogliono i soci. Una situazione che rischia di farre ancora prima di nascere ile la Uefa si prepara ...

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Chelsea

Il Manchester City ha formalizzato la sua uscita dalla, mentre ilsi appresta a farlo. Lo conferma questa sera la Bbc citando fonti delle due società inglesi. Il progetto perde così ...Il progetto della, presentato nella notte tra domenica e lunedì, è pronto a chiudersi. Ben prima di cominciare. Il passo avanti (o indietro in questo caso) è stato fatto dal, ...Potrebbe essere durata appena due giorni la storia della tanto discussa Superlega. Nelle ultime ore l'Atletico Madrid avrebbe fatto un passo indietro mentre il Barcellona ha lasciato la decisione all' ...Secondo Talksport è previsto un meeting straordinario in serata tra i rappresentanti dei 12 club fondatori della Superlega. Nelle ultime ore, infatti, sta maturando l'addio di Chelsea e Manchester ...