Superlega, “Chelsea e City potrebbero ripensarci” (Di martedì 20 aprile 2021) Chelsea e Manchester City non sarebbero più così convinte del progetto della Superlega europea. Lo riferisce, secondo quanto riporta il Guardian, un dirigente di un altro club della Premier League inglese, che in passato era stato approcciato per entrare a far parte del progetto. A far tentennare i due club, semifinalisti in Champions League, sarebbero state le durissime reazioni delle autorità calcistiche e dei governi, seguite all’annuncio del varo della Superlega. Il Guardian riporta inoltre che della retromarcia di Chelsea e Manchester City si starebbe discutendo a Montreaux, dove è in corso il congresso della Uefa. Tra i dirigenti calcistici europei serpeggia la convinzione che meno della metà dei 12 club ribelli siano realmente “fanatici”, disposti ad andare fino in fondo nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 aprile 2021)e Manchesternon sarebbero più così convinte del progetto dellaeuropea. Lo riferisce, secondo quanto riporta il Guardian, un dirigente di un altro club della Premier League inglese, che in passato era stato approcciato per entrare a far parte del progetto. A far tentennare i due club, semifinalisti in Champions League, sarebbero state le durissime reazioni delle autorità calcistiche e dei governi, seguite all’annuncio del varo della. Il Guardian riporta inoltre che della retromarcia die Manchestersi starebbe discutendo a Montreaux, dove è in corso il congresso della Uefa. Tra i dirigenti calcistici europei serpeggia la convinzione che meno della metà dei 12 club ribelli siano realmente “fanatici”, disposti ad andare fino in fondo nel ...

Advertising

angelomangiante : Ultim'ora #SuperLega Venerdì comitato esecutivo #Uefa straordinario. Non si esclude esclusione immediata di 5 squ… - Corriere : Dal principe William a Draghi, Europa in rivolta contro la Superlega. Real Madrid, Chelsea e City subito fuori dall… - JosemaVazquez_ : RT @repubblica: ?? Calcio, Guardiola contro la Superlega: 'Non e' piu' sport'. Chelsea e City forse ci ripensano. Pirlo: 'Il calcio e' cambi… - raspa90 : RT @repubblica: ?? Calcio, Guardiola contro la Superlega: 'Non e' piu' sport'. Chelsea e City forse ci ripensano. Pirlo: 'Il calcio e' cambi… - pbrex668 : RT @_DAGOSPIA_: AVVISATE AGNELLI&PEREZ: IL LORO PROGETTO PERDE PEZZI. CHELSEA E CITY CI STANNO RIPENSANDO -