Superlega, Ceferin punzecchia Agnelli: “Il calcio ha bisogno dell’Atalanta” (Di martedì 20 aprile 2021) Superlega, Aleksander Ceferin torna a parlare dei dodici club separatisti. Il vertice dell’UEFA si è esposto nuovamente sulla creazione della competizione citando, come buon esempio, la realtà dell’Atalanta. È ovviamente una frecciatina, malcelata, alla Juventus di Andrea Agnelli uscita sconfitta proprio contro i bergamaschi nell’ultimo turno di campionato. Superlega, Ceferin: “Servono realtà come l’Atalanta…” Aleksander Ceferin continua, ininterrottamente, a parlare della nuova Superlega annunciata dai club separatisti. Il numero uno della UEFA ha rivelato che il calcio ha bisogno, per migliorarsi, di realtà come Atalanta, Celtic, Rangers e Galatasaray. Ecco le sue dichiarazioni: “Le competizioni UEFA hanno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 aprile 2021), Aleksandertorna a parlare dei dodici club separatisti. Il vertice dell’UEFA si è esposto nuovamente sulla creazione della competizione citando, come buon esempio, la realtà. È ovviamente una frecciatina, malcelata, alla Juventus di Andreauscita sconfitta proprio contro i bergamaschi nell’ultimo turno di campionato.: “Servono realtà come l’Atalanta…” Aleksandercontinua, ininterrottamente, a parlare della nuovaannunciata dai club separatisti. Il numero uno della UEFA ha rivelato che ilha, per migliorarsi, di realtà come Atalanta, Celtic, Rangers e Galatasaray. Ecco le sue dichiarazioni: “Le competizioni UEFA hanno ...

