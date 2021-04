Superlega, Ceferin (presidente Uefa): “Il calcio non verrà venduto alla ‘sporca dozzina’. Pensano solo al portafogli” (Di martedì 20 aprile 2021) “È difficile credere al livello di immoralità di alcune persone. Sono molto sorpreso e tutti i miei colleghi sono sorpresi, e quando parliamo ai club, questi sono scioccati. Il calcio non sarà venduto a quella che io chiamo la sporca dozzina“. Così il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, mentre commenta la decisione di alcune società di calcio di unirsi in una nuova competizione europea. “È irrispettoso per i tifosi. È chiaro che quei club non si preoccupano dei tifosi. Pensano che i fan siano consumatori e clienti, e non si preoccupano della tradizione. Non si preoccupano di niente tranne che dei loro portafogli”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) “È difficile credere al livello di immoralità di alcune persone. Sono molto sorpreso e tutti i miei colleghi sono sorpresi, e quando parliamo ai club, questi sono scioccati. Ilnon saràa quella che io chiamo la sporca dozzina“. Così ildella, Aleksander, mentre commenta la decisione di alcune società didi unirsi in una nuova competizione europea. “È irrispettoso per i tifosi. È chiaro che quei club non si preoccupano dei tifosi.che i fan siano consumatori e clienti, e non si preoccupano della tradizione. Non si preoccupano di niente tranne che dei loro”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

