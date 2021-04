Superlega, Ceferin pensa alla clausola da inserire in tutti i campionati: i dettagli (Di martedì 20 aprile 2021) Sulla Superlega potrebbe esprimersi la Commissione europea. E intanto Ceferin pensa alla clausola nei campionati Cosa succederà al calcio europeo dopo la costituzione della Superlega? La Gazzetta dello Sport prova a far chiarezza sulla situazione. Il futuro del calcio potrebbe giocarsi tra la Commissione e Corte di Giustizia. Sa la prima dovesse esprimersi a favore della Uefa, per i club sarebbe difficile vincere la causa e rimanere nei campionati nazionali e nelle coppe europee. Allo stesso tempo Ceferin starebbe pensando di inserire delle clausole nei regolamenti di tutti i campionati per “obbligare” i club a giocare solamente i tornei ufficiali. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Sullapotrebbe esprimersi la Commissione europea. E intantoneiCosa succederà al calcio europeo dopo la costituzione della? La Gazzetta dello Sport prova a far chiarezza sulla situazione. Il futuro del calcio potrebbe giocarsi tra la Commissione e Corte di Giustizia. Sa la prima dovesse esprimersi a favore della Uefa, per i club sarebbe difficile vincere la causa e rimanere neinazionali e nelle coppe europee. Allo stesso tempostarebbendo didelle clausole nei regolamenti diper “obbligare” i club a giocare solamente i tornei ufficiali. L'articolo ...

Advertising

capuanogio : ?????? #Ceferin spara a pallettoni contro #Agnelli: 'Non parlerò molto di lui, è la più grande delusione di tutte. Gli… - capuanogio : ?? #Ceferin (#Uefa): 'I giocatori che saranno impegnati nella #Superlega non parteciperanno né ai #Mondiali né all'#Europeo' - DiMarzio : LIVE - #Superlega, Florentino #Perez: 'Le parole di Ceferin su Agnelli? Non si può dire in pubblico una cosa del ge… - tex973 : RT @giampdisan: '#Ceferin parla di trasparenza. Bene, io so quanto guadagna LeBron James, tutti sanno quanto guadagno io. Ma nessuno sa qua… - Romanito_21 : RT @DiMarzio: LIVE - #Superlega, Florentino #Perez: 'Le parole di Ceferin su Agnelli? Non si può dire in pubblico una cosa del genere a un… -